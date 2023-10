Op de ochtend dat steeds meer details over de door Hamas aangerichte gruwelen tot de wereld doordringen, de verkrachtte, verminkte en vermoorde lichamen nog op het festivalterrein liggen, zet Extinction Rebellion Nederland dit bericht op X. Het rode en groene petje, de witte letters op de zwarte achtergrond; dit is geen hondenfluitje maar een luid en duidelijk hoorbare misthoorn. De club die zich altijd beroept op het belang van vreedzaam demonstreren kiest partij en het is niet voor de slachtoffers van het door de sadistische beesten aangerichte pogrom.

Terwijl in de grote steden met Hamas- en Taliban vlaggen wordt geparadeerd en leuzen gescandeerd over de vernietiging van Israël, besluiten de extreemlinkse activisten van XR deze week biomassa op het vuur te gooien door de Palestijnse vlag te projecteren op Domtoren en Euromast, daarmee monumentale blikvangers transformerend tot gigantische activistische middelvingers.

Het is niet voor het eerst dat XR zich associeert met dood, geweld en verderf. Dat gebeurde eerder met een debatavondje over de wenselijkheid van geweld georganiseerd door XR “””juriste””” Hannah Prins (deze zondag te gast bij Buitenhof) en de BREAKING-oproep om naar de A12 te komen op het moment dat een geschifte geneeskundestudent een slachting had aangericht in Rotterdam. Wat ons brengt op de uithangborden van de beweging die altijd zo vocaal zijn over hun club maar op dit soort momenten erg stil.

Carice van Houten, Asha ten Broeke, Bénédicte Ficq, Hanneke Groenteman, Stefano Keizers, Boswachter Tim, musici die de zevende symfonie van Beethoven op de A12 spelen, wetenschappers van naam en faam en overige B- en CN’ers die dienen als rattenvangers van XR: ze zijn gezien, hun zwijgen zegt alles.

Tegen de uitroeiing van de aarde, voor die van Israël.