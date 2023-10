Het is een interview met die VN tuthola dat nieuwsuur al uitzond. Die gaf toen aan dat haar dochter van 9 het beter zou begrijpen dan Israel. Interessant doenerij en deels kletspraat. Om oorlogsmisdrijven vast te stellen in het geval van Israel is diepgaand onderzoek nodig (was iets een burgerdoel of werd het object gebruikt door Hamas is uiteindelijk niet makkelijk te beantwoorden in een rechtszaal zonder harde bewijzen).

Bij Hamas is het wat makkelijker. Die idioten hebben hun slachtpartij op burgers met veel genoegen vastgelegd. Ook zijn hun raketten per definitie een oorlogsmisdrijf want niet gericht tegen militaire doelen. Het ontvoeren van burgers is ook een hele harde. De talloze verhalen dat burgers worden belet te vluchten helpen ook niet mee.

Oftewel, de VN zou eens flink gas moeten geven op dat dossier maar dan met name richting Hamas. Ik denk dat ze tegen Israel in het recente conflict (nog) geen zaak hebben.

Is overigens allemaal voor de buhne want Israel erkent het strafhof niet. En dat begrijp ik eigenlijk wel als ik die Guterres gisteren weer hoor spreken en wetende dat alle misdrijven van Hamas onder de ogen van VN-personeel in Gaza plaatsvinden. Om maar te zwijgen over de VN-scholen in Gaza waar de endlosing wordt gedoceerd.