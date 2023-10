Overigens, een goede column van Elma Drayer in de Volkskrant vandaag. Ze schrijft oa dit:

"Al snel na het begin van deze nieuwe fase in het Midden-Oostenconflict klonk de waarschuwing dat we niet alle berichten over Hamas’ gruweldaden klakkeloos moesten geloven, aangezien propaganda vast en zeker een rol speelde.''

''Hoe anders was dat na de raketinslag bij het Gazaanse ziekenhuis. Vrijwel alle nieuwsmedia gingen klakkeloos mee in Hamas’ claim dat Israël de boosdoener was, zeker in eerste instantie. Pas heel langzaam dringt door dat de zaak wellicht minder simpel ligt.''

En zo is het. Bij alles wat Hamas/Islamitische Jihad/Hezbollah en hoe die islamitische terreurbewegingen verder ook allemaal heten, doen, moeten we altijd de 'nuance' in het oog houden, en als pavlovhondjes reageren met ''Ja, maar Israël...''. Andersom is Israël altijd de absolute slechterik, die per definitie 'disproportioneel' geweld toepast.

En verder: weet dat meisje Thunberg veel? Die gaat al jaren niet meer naar school; mist dus ook wat geschiedenislessen. Komt bovendien uit Zweden, een land dat de laatste eeuwen geen enkele oorlog meer heeft meegemaakt, en qua welvaartspeil in de top van de wereld staat (hoewel ze nu ook wel hun bekomst beginnen te krijgen van het feit dat ze sinds het 'Wir schaffen das' jaar 2015 zo veel van die klaplopers hebben binnen gelaten, die nu voor bendegeweld en moorden zorgen).