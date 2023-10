Update 8:44

Wat een politicus in de politiek trekt is het opkomen voor de kwetsbaren en zwakkeren in een samenleving. Je kan hetzelfde zeggen over een journalist in de journalistiek. Daar zitten goede verhalen in en men bestrijdt onrecht, waar ook ter wereld. De valkuil voor veel journalisten is dat bovengenoemd altruïsme een objectieve verslaggeving in de weg staat. Men heeft geen of te weinig oog meer voor de rotte appels binnen de groep kwetsbaren zelf die zij een podium geven in de pers. Zonder het zelf te weten gaan ze gemakkelijk mee in de propaganda en hetzes die tegenwoordig via veel bronnen voor iedereen beschikbaar zijn. De Hamas is een bijzaak, een vervelende dat wel, maar de Palestijnse zaak moet steeds als een groot onrecht benoemd worden terwijl dat soort terroristische organisaties juist voor een groot deel de basis vormt van alle onrecht. Het geldt ook voor de verslaglegging van alle problemen rond asielzoekers. Dat hele dorpen worden geterroriseerd door groepen alleenstaande Afrikaanse jongemannen die zich als vluchtelingen hebben gemeld in Ter Apel is een probleem voor Ter Apel en verdiend niet of nauwelijks de aandacht. Het gaat om het benoemen van onrecht bij de journalist dat de kwetsbaren in een samenleving wordt aangedaan waarbij er geen ruimte is voor zelfreflectie.