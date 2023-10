Ja maar

The great white hope Britse premier Rishni Sunak bezoekt Israel en is in taal en toon gelijk aan Biden; ferm en ondubbelzinnig, maar niet blind voor het Palestijnse lot. En ja, voor de rest is het dus eigenlijk veel van hetzelfde, en vandaag zelfs even iets minder dan voorheen. Ja, nog altijd raketbeschietingen vanuit Gaza, Israelische luchtaanvallen op Gaza, Hezbollah-beschietingen aan de noordgrens en Israelische beantwoordingen van dien. Maar er is eigenlijk maar één thema dat een daadwerkelijke ontwikkeling is: een eventuele IDF-grondinvasie van noord-Gaza en de eventuele Hezbollah/Iraanse beantwoording van die invasie aan de noordgrens. Er rest vooralsnog enkel speculatie over het of en wanneer. Amerikaanse oud-generaal David Petraeus tegen Politico: "An Israeli ground invasion of Gaza will be "diabolically difficult" and could end up lasting "a decade or more." Een decennium of meer (!?).

Update 13:51 - Islamic Jihad publiceert video van sluipschutter in gebouw: waarschuwt IDF.

Update 14:07 - Het Israelische twaalfjarige 'autistische Harry Potter-meisje' is vanochtend bekend geworden. Ze was vermist, en daarom hoopte familie dat ze ontvoerd was en levend op zou duiken in Gaza. Maar uit opnamen blijkt dat ze tijdens Hamas' aanval samen met haar oma gedood is. "Noya's mother had shared her daughter's tragic final voice message to her - sent as she cowered inside her grandmother's home in Nir Oz while Hamas gunman stalked the kibbutz, searching for residents to kidnap or kill. 'Mom, there was a big boom at the door that scared me,' Noya is heard saying in Hebrew in a voice note. All the windows in Grandma's house were broken at the entrance. Because there was another boom, there are many broken windows. Mommy... I'm scared." Dat waren haar laatste woorden. JK Rowling reageert: "Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families."

"Dit nooit meer." Nooit meer is nu