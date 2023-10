Even hè; dan ben je academicus en zag je dit niet aankomen. Dat geloven we eigenlijk niet, maar het verdriet en de ontsteltenis geloven we wel. Het zit als volgt: Israëlische progressieven steunen altijd wereldwijd keurig alle progressieve zaken, vooral BLM. Ze hadden gehoopt en misschien zelfs verwacht dat diezelfde progressieve gemeenschap nu ook voor hen op zou komen nu er zo'n 1.400 Israeli's afgeslacht en minstens 199 ontvoerd zijn.

Nou, dat gebeurde niet alleen niet. Het tegenovergestelde gebeurde. Hier bijvoorbeeld Cornell University professor @Russell Rickford, uiteraard gespecialiseerd in 'transnational social movements' op een pro-Palestijnse demonstratie over Hamas' slachtpartijen en ontvoeringen: "It was exhilarating, it was exhilarating! It was energizing! And if you weren't exhilarated by this challenge to the monopoly of violence, by this shifting of the balance of power, then you would not be human. I was exhilarated!"

Is dit een extreem voorbeeld? Ja. Is dit extreme voorbeeld wel degelijk een vertolking van hoe de meeste progressieve academici over deze kwestie denken? Ook ja. Het onredelijke midden probeert al sinds 2012 uit te leggen hoe dat komt, maar het zit dus als volgt: Westerse progressieven zien Israel in eerste instantie als een illegitieme, koloniale, onderdrukkende entiteit. Daaruit volgt dat elk verzet daartegen in de kern gerechtvaardigd is en wordt het dus heel moeilijk of zelfs onmogelijk om de gewelddadigheid van dat verzet op een doorleefde manier te veroordelen - het doelt heiligt immers de middelen.

En voor de goede orde, het gaat eigenlijk geen enkele 'pro-Palestijnse' demonstrant uiteindelijk écht om medelijden met 'de Palestijnen', het is hun haat jegens Israel. Alsof er tijdens de vele hoogtepunten van de Syrische burgeroorlog ooit demonstraties zijn geweest voor het lot van minstens 3000+ Palestijnen die in Syrië gedood en verhongerd zijn door Assad. "The Syrian Network for Human Rights (SNHR) reveals in its latest report released today that at least 3,196 Syrian Palestinians were killed by Syrian Regime forces, including 491 due to torture, with 49 of those detained appearing in the ‘Caesar’ photos, between March 2011 and July 2020, noting that at least 2,663 Syrian Palestinians are still detained or forcibly disappeared by the Syrian regime." Hey wat hoorden we ah nvm het waren krekels.

Dit vertolkt hoe de gemiddelde progressieve academicus over de kwestie denkt

Een verdrietige koerswijziging van David Grossman

Ondertussen in uw kwaliteitskrant