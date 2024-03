Ja deze durven we wel te callen: deze aanvallen waren zeer waarschijnlijk een vergissing en zullen komende dagen als zodanig toegegeven worden. Wat wil? Al-Jazeera zegt te beschikken over de bovenstaande exclusieve videobeelden afkomstig van een Israëlische drone. Vreemd genoeg moet het artikel erover nog in het Engels verschijnen, maar hier de Arabische write-up.

U ziet het volgende: vier ogenschijnlijk ongewapende, jonge mannen die begin februari in relatief joviale staat door een wijde, open ruimte te Khan Younis bewegen.

Pro-Israëlische Twitteraars roepen dat ze op een Hamas-IED lopen of dat de tweede explosie een secondary is, veroorzaakt door explosieven die de groep zelf bij zich draagt. Dat is allebei sowieso niet waar.

Als u de video goed bekijkt ziet u (onderstaand) dat de eerst explosie overduidelijk veroorzaakt wordt door een projectiel dat verticaal op het viertal landt, en dat de tweede explosie overduidelijk veroorzaakt wordt door een projectiel dat diagonaal vanuit de linker bovenhoek naast de groep terecht komt.

Na de eerste explosie wordt het verloop onduidelijk. Maar het lijkt erop dat een van het viertal het heeft overleefd en angstig verder loopt, terwijl een vijfde persoon die tijdens de eerste explosie onder het blauw-witte beton rechtsboven vandaan komt ook in dezelfde richting vlucht.

Ook zij worden vervolgens point blank met een soortgelijk projectiel aan stukken geschoten, de laatste zelfs terwijl hij kruipt.

Update 15:51 - De IDF zegt het voorval te gaan onderzoeken: "The IDF is probing leaked drone footage aired by Al Jazeera (...). The IDF Spokespersons Unit says the footage was from an "active combat zone in Khan Younis, which had been significantly evacuated of the civilian population, and in which the troops experienced many encounters with terrorists who fought and moved [around] in civilian clothing, and disguised weapons in buildings and property that are believed to be civilian." The footage has been handed over to the General Staff Fact-Finding Assessment Mechanism, an independent military body responsible for investigating unusual incidents amid the war, for further review, the IDF adds."