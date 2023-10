Ik was er al lang mee gestopt. Deze pogrom (dat is het) en de reactie, zelfs blijdschap bij een deel van de moslims hier laat maar zien wat we binnen hebben gehaald en hoe falende intergratie een parallelle samenleving heeft gebracht.

Het is eigenlijk ook merkwaardig dat mensen van bv Marokkaanse komaf, geboren in Nederland zo pro palestijnen zijn. Hoe ver ligt Israël bij ons vandaan en ook van Marokko? 1500 of 2000 km of zo. Wat is de binding? De vraag stellen is hem beantwoorden; de islam is de verbindende factor en daar zit een levensgroot probleem. Moslims zien hun geloof boven alles staan. De loyaliteit van een moslim hier, of in Marokko, met een Gazaan of een Afghaan staat boven alles en boven die loyaliteit een de Nederlandse samenleving.