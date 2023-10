Als u goed bent geinformeerd dan weet u dat het demonstratierecht één van de fundamenten van de democratische rechtsstaat is. Het demonstreren op een snelweg is in principe een strafbaar feit.

De meeste actievoerders zijn aangehouden enkel voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties, zij hebben actie gevoerd op een plek waar de burgemeester dat uitdrukkelijk had verboden. De rechter heeft in eerdere uitspraken bepaald dat als:

- er sprake is van een vreedzame demonstratie;

- er geen sprake is van laakbaar gedrag (denk aan vernieling of geweldpleging);

- de mate van overlast die de demonstratie veroorzaakt beperkt is;

er vaak geen reden is om nog een straf op te leggen als verdachten al zijn aangehouden door de politie. In die gevallen ziet het OM dan ook geen reden voor strafvervolging.

Zolang de rechter geen straf zal uitspreken voor het blokkeren van de A12 omdat het demonstratierecht een groter goed is, zal het weinig zin hebben om dossiers op te maken waarbij geen vervolging volgt. Dus art. 184 (niet voldoen aan bevel of vordering) is dus totaal zinloos met dank aan de rechterlijke macht.

Dus het gaat hier niet om de politie maar om een rechterlijke uitspraak.