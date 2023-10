"Durch die Luft beben Schmerzensschreie."

Wat is Duits (soms) toch een mooie taal! Alsof je een gedicht van Hölderlin leest, of liever gezegd, voorgedragen krijgt.

Die lui beleven dit echt als een diep menselijk drama dat gepaard gaat met ondraaglijk lijden, alsof ze een voor een gekruisigd worden vanwege hun geloof, uiteraard het enig ware geloof.

"Do you think you are on the right side of history?"

Word wakker,,lui, er is geen 'right side of history'. Het zal de geschiedenis wat kunnen schelen of de aarde vergaat of niet.

"Letzte Generation'. dat doet mij denken aan de opening van Also sprach Zarathustra, waarin 'der letzte Mensch' vernietigend scherp omschreven wordt, honderdvijftig jaar vóórdat hij werkelijk ten tonele verschijnt.