Dit noemt men dus doxing: het zoeken en min-of-meer publiceren van informatie over personen.

Sinds 25 augustus is de wet strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden in werking getreden. Dat betekent, dat het thuis opzoeken van "mensen die op Twitter zitten" strafrechterlijk verboden is. In hoeverre deze "Vincent" daar van op de hoogte is, is onbekend. Er is wel reden om dze onderzoeksmethode kritisch te benaderen.

Dit heeft natuurlijk weinig met het citeer-probleem te maken, maar het is wel even een leuk weetje, dacht ik.