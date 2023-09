Kaag noemde de mensen met wie ze *zelf* in gesprek ging een dag later "extreemrechts, Middeleeuwse kkk".

En niemand in de Staatsmedia weersprak dat, of stelde zelfs maar een kritische vraag. Terwijl dit gewoon was gefilmd, iedereen kon constateren dat er niks aan de hand was.

Zoals Bart Nijman ooit in een heel ander topic (ongeveer) schreef; als de ene weerman zegt dat het regent, en de andere weerman zegt dat het droog is... Dan kun je ook gewoon even naar buiten kijken in plaats van een van de twee weermannen blind na te lullen.

Dat geldt voor gewone burgers maar dus zeker voor journalisten; die worden betaald om door domme hypes en politieke propaganda heen te prikken.

Maar helaas.