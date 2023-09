MVV en De Graafschap, twee clubs die eigenlijk thuishoren in de Eredivisie. Mooie clubs, mooi volk, prima stadions, lekkere supporters, passie, emotie, belangrijk voor de regio enzovoorts. De Graafschap heeft als doelstelling het behalen van de playoffs naar de Eredivisie. MVV lijkt een ideale tegenstander voor de Doetinchemmers, want van de laatste vijf wedstrijden in Maastricht wonnen de Achterhoekers er vier. MVV begon prima aan het seizoen, maar de laatste twee duels gingen verloren. Staat coach Maurice Verberne al onder druk? Nee, dat durven we toch niet te zeggen. LIVE vanuit De Geusselt, DE KLASSIEKER in de Keuken Liga, MVV Maastricht tegen De Graafschap Doetinchem. Stijlloze voorspelling: 0-1. O ja, er is ook Ajax - Feyenoord.

UPDATE RUST - MVV - Graafschap 1-1. In de ArenA krijgt Ajax Jantje