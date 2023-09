“Kiezers van JA21 waren sinds de oprichting van de partij erg positief over Eerdmans, maar dat vertrouwen is inmiddels flink gezakt - van 92 procent in juni naar 65 procent nu. Kiezers nemen het hem kwalijk dat hij niet kon voorkomen dat het intern rommelt en een aantal JA21-Kamerleden is overgestapt naar BBB”.

Tja,

Kun je dat Eerdmans echt kwalijk nemen? Het gaat slecht in de peilingen en iedereen die een functie vervult wil dan op een verkiesbare plaats worden gezet. Gebeurt dat niet (vanwege een gebrek aan beschikbare - volgens de belabberde peilingen - VERKIESBARE plaatsen) , dan is ‘uiteraard’ de partijleiding schuldig. Want ja, ‘ik ben echt fantastisch en jullie weigeren gewoon mijn talenten te erkennen’.

Het ‘probleem’ van Eerdmans is gewoon een gebrek aan charisma. En dat straalt uiteindelijk op de hele partij af. Want wat maakt bijvoorbeeld BBB nou zo ‘goed’ ten opzichte van JA21? Op het gebied van asiel/massamigratie heeft JA21 een veel sterker programma. Toch zijn veel immigratie-kritische JA21-stemmers geneigd om desondanks toch op ‘Lientje’ te stemmen.

Waarom?

Vanwege ‘Lientje’ dus. Ze wint in de peilingen puur op charisma (en inzet, maar ook JA21-Kamerleden hebben zich echt goed ingezet, met name op asiel - het Deense Model - ).

Afzeiken van Eerdmans vind ik absoluut niet kies. Hij doet gewoon z’n best, maar hij heeft ‘het’ gewoon niet in zich om het gezicht van een politieke partij te kunnen zijn.

Laat Eerdmans gewoon in de Kamer blijven, als trouwe secondant. Dus niet als nummer 1, maar als nummer 2.

Annabel heeft echt potentie. Landelijk is zij nog niet goed uit de verf gekomen. Ik hoop dus dat Annabel straks in de Tweede Kamer wordt gekozen, waar zij zich landelijk echt goed in de schijnwerpers kan spelen. En dan kan het ineens heel snel gaan met JA21 in de peilingen. En uiteindelijk ook bij volgende verkiezingen.

Lukt het haar niet in de Tweede Kamer te komen (in de Eerste Kamer krijg je te weinig ‘exposure’, het interesseert de meeste Nederlanders geen ene bal), dan vrees ik dat het einde verhaal wordt met JA21.

Zou zonde zijn.