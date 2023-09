Goedkopere zorg is natuurlijk onmogelijk. Zorg is ontzettend duur en door het complete wanbeleid van kabinet Balkenende zitten we ook nog eens met 40.000 ontslagen handen aan het bed en opleidingen die nu pas weer leerlingen beginnen aan te trekken. Kwaliteit van zorg wordt alleen maar erger. Ouderen liggen in de meeste verpleeghuizen rustig een halve dag in hun eigen uitwerpselen, worden niet aangekleed of acht(!) dagen niet gedoucht (lotion washandjes zonder water!) en erger; de kwaliteit van zorg holt achteruit.

Over enkele maanden komt het beroep op de families voor basiszorg. Er gaat een hoop aankomen dat het cda zelf in gang heeft gezet. Goedkopere zorg, laat me niet lachen. We mogen blij zijn als we straks naar een huisarts kunnen als we willen.