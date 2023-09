In de randstad raakt alles verstopt en dat komt omdat daar de bevolking teveel toeneemt. Dat had destijds opgevangen moeten worden door een goed OV door je van A naar B te verplaatsen. Maar zolang mensen individualistisch blijven ingesteld op voorkeur eigen vervoer houdt die verstopping niet op.

Dat die mensen liever eigen vervoer willen vind ik niet zo heel vreemd: de treinen zijn momenteel erg ranzig, ruiken zelfs al in de Eerste klas naar verschraald bier en meurt naar rare kruiden of goedkoop eten. In die Eerste klas zit het vol brutale "jongeren" die helemaal geen vervoerbewijs hebben voor die Eerste klas en dat levert heftige taferelen op met conducteurs die daar geregeld de dupe van worden...

In de tweede klas barst het van "jongeren" die helemaal niet zijn ingecheckt en moeiteloos in stations behendig door poortjes heen springen of meeglippen wanneer u het poortje passeert. Pas nog meegemaakt overigens bij een metro...

De trein en OV is daardoor geen gezellig en leuk alternatief meer en dat jaagt nog meer mensen de auto in....

Hoe krijgen we het OV weer aantrekkelijk om mee te reizen is dan de vraag?

1. Schone treinen en goedbetaalde schoonmakers

2. Scherpere controle bij de poortjes en meer inzet licht bewapend personeel

3. Scherpere controle door beveiligingspersoneel in trein i.p.v. door conducteurs, conducteurs zijn dan host en regelen trein.

4. Doordat OV dan weer aantrekkelijker wordt kan de verstopping in Randstad afnemen, door meer betalende reizigers en langere treinen kan de verstopping worden tegengegaan.

Er zijn vast nog meer goede suggesties.