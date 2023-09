"Om de A12 vol te krijgen rui ik op. Opruiing inspireert."

Ja we zijn hier geen juristen of zo hoor, maar we kunnen wel lezen. En in het wetboek van strafrecht lezen we onder "Misdrijven tegen de openbare orde" onder artikel 131 toch echt: "Zij die in het openbaar, mondeling tot enig strafbaar feit opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie." Het bezetten van een snelweg is een - zij het gering - strafbaar feit.

Dus oproepen tot het bezetten van een snelweg terwijl je dat in slechts 1 minuut ook nog eens welgeteld 10 keer zelf expliciet "opruiing" noemt in teksten als "Om de A12 vol te krijgen rui ik op. (...) Opruiing inspireert. (...) Uit solidariteit rui ik op." Dan is er strafrechtelijk toch gewoon sprake van opruiing?

Sam Schwencke, je bent dan misschien in feite gewoon nog steeds een ambtenaar nu toevallig verkleed als """spoken word artist""", want je gehele 'rebellie' wordt in essentie gedekt door hetzelfde systeem, maar ook ambtenaren staan niet boven de wet.

Zoals een toen nog zeer toegeeflijk Openbaar Ministerie op 27 mei stelde werden snelwegblokkeerders destijds verwijderd maar niet vervolgd, omdat het strafbare feit daarvoor te "gering" was. Echter, in diezelfde toelichting zei het Openbaar Ministerie: "Uiteraard ligt dat anders voor wie zich wel schuldig maakt aan andere strafbare feiten zoals bekladding, vernieling, opruiing of geweld."

Kortom, tijd dat het Openbaar Ministerie zich naast de letter én geest van de wet ook eens aan zijn eigen toelichting houdt. En natuurlijk weten we dat de hele bovenstaande tweet en toespraak bedacht is door de Hannah Prins-leerstoel om zoveel mogelijk aandacht op dit zingevingsfestijn van de hogere middenstand te vestigen, maar dat is dan maar zo.

Sorry hoor maar hoe is dit *geen* opruiing dan?

