Chris is er niet bij dus u moet het doen met de livestream. Cryptisch persbericht wat betekent dat de presentatie van het verkiezingsprogramma, kieslijst én lijsttrekker wat belooft te worden. Kiest Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet naast zijn uitgeverij, handel in NFT's en bezorging van maaltijdpakketten nu definitief voor het écht grote geld: een baan in Brussel? En blijft hij dan tot de Europese verkiezingen volgend jaar Kamerlid/lijstduwer of gaat hij voor zijn comfortabele wachtgeldregeling? En wie volgt hem op: de veroordeelde én verdachte Gideon van Meijeren, jonge hond Freek Jansen of gaat FvD-opa Ralf Dekker herintreden (want niemand kent Simone Kerseboom en Pepijn van Houwelingen is - hoe zeg je dat netjes - wel heel erg Pepijnig)? Natuurlijk kan alles ook bij het het oude blijven zoals een conservatieve partij past. Boreale beelden na de breek.

Update: Baudet blijft lijsttrekker. Ook gelooft hij opeens in de QR-code en voegt een affiliate programma aan de FvD-geldmachine toe. De rest van de top 5: Freek Jansen op 2, Gideon van Meijeren op 3, Pepijn van Houwelingen op 4 en Ralf Dekker op de vijfde plek. Simone Kerseboom is afgevoerd, ze wordt samen met Paul Cliteur en Tom Zwitser lijstduwer.