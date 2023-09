"Ze zeggen in principe allemaal hetzelfde", zegt hij. "Ze hebben niets gezien en gehoord, ze zaten vooral binnen en wisten niet af van de activiteiten waar IS buiten mee bezig was."

Ik dacht dat dat het 'oude' narratief was. Waarschijnlijk hebben de André Seebrechtsen hun 'cliënten' aangeraden met een ander narratief te komen, omdat het totaal ongeloofwaardig is, dat je jaren in Raqqa woont, waar elke vrijdag op het centrale plein een paar dozijn afgehakte hoofden op de spijlen werden gespietst, waar de kinderen naar 'school' gingen om totaal gehersenspoeld te worden, met wapens leerden omgaan, en getuige moesten zijn van executies - die soms zelf moesten uitvoeren - waar duizenden Yezidi meisjes en vrouwen als (seks)slaaf werden gehouden, en dan doodleuk vol te houden dat je slechts binnen zat, het huishouden deed, een potje voor manlief kookte, en verder van niks wist.

Dat narratief vertellen ze nu dus niet meer. Het nieuwe narratief - dat ze nu ook allemaal weer zonder één uitzondering vertellen - is dat ze in de 'gelikte' propaganda van IS zijn getuind: ze lieten zich overhalen door reportages op IS sites als Dabiq etc, waarin het kalifaat als een utopisch paradijs werd voorgesteld, om af te reizen naar Syrië. En toen ze waren aangekomen, kwamen ze er snel achter dat de werkelijkheid een heel andere was, maar ja, toen konden ze natuurlijk niet meer terug, want ze moesten hun paspoort inleveren, of ze liepen zelf levensgevaar als ze probeerden te ''ontsnappen'', etc.

Nou, die ratten liegen, allemaal, ze liegen of het gedrukt staat. Een enkele keer valt er wel echt iets te bewijzen, zoals tegen die twee Duitse terugkeerders:

''MÜNCHEN (ANP/DPA) - Een Duitse vrouw is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor haar rol bij de dood van een 5-jarig meisje in Irak. Jennifer W. had zich aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat en hield samen met haar echtgenoot het kind als slaaf.''

"Het 5-jarige meisje, dat behoorde tot een Koerdisch sprekende religieuze minderheid die het slachtoffer werd van veel IS-misdaden, overleed door uitdroging. Ze was door W. en haar man voor straf buiten in de brandende zon vastgeketend. W. heeft bekend dat ze niets heeft gedaan om het kind te helpen.''

Zo zijn die smerige ratten, allemaal. Die wil je niet in je samenleving hebben rondbanjeren, die horen hier totaal niet thuis. Collectieve intrekking van het Nederlanderschap en ontzegging van aanwezigheid in Nederland, dat was de enig passende straf geweest.