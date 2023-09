Mogen we toch nog even lachen om het gerommel op die D66-lijst? Het lijkt wel een aflevering van Slechte Tijden, Slechte Tijden! De eerste versie van het artikel van NRC klopte natuurlijk niet maar inmiddels is daar check check dubbel check over geweest. De charismaloze fluitketels Rob Jetten en Jan Paternotte liepen als schoothondjes van Sigrid Kaag deftig aan de lijn, maar inmiddels mogen ze vrij over het strand. Ze helpen die hele partij in de vernieling, met alles wat er straks van over is, aangezien iedereen switcht naar Groep Timmermans. Intern gedoe, dus, want heel veel plekken zijn plots matig verkiesbaar. En met -17 zetels bij Maurice en -14 zetels bij EenVandaag moet je als strontvervelende Tjeerd de Groot (plek 12) natuurlijk wel een exitstrategie hebben: "Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg bijvoorbeeld aandacht voor 'nazorg' voor vertrekkende Kamerleden, of ondersteuning bij het zoeken naar een andere baan, 'zodat dit geen einde maar een begin is'." Nou Tjeerd, we zijn enorm benieuwd of er werkgevers zitten te wachten op zo'n charismatische, constructieve en vrolijke kerel als jij. Wie gelukkig helemaal is opgerot naar een onverkiesbare plek is Hofstadzusje Fonda Sahla (plek 22), die echt nog nooit is betrapt op een nuttige of zinnige bijdrage, en alleen maar op die lijst stond omdat ze een hoofddoekje droeg. Meer personen die alvast van het zinkende schip zijn geflikkerd door Jetten & Paternotte: Kat, Van Ginneken, Hagen, Dekker-Abdulaziz. "De meesten van hen zijn vol onbegrip of woest; ze zitten nog maar kort in de Kamer en waren in hun eigen ogen nog lang niet klaar met hun missie in de politiek." Grappig, want het land is wél klaar met al die Kamerleden van D66. Prachtige soap dit, op naar de volgende aflevering!