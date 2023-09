Het zou mooi zijn als we Franske buiten de deur kunnen houden, alleen heb ik er een hard hoofd in. Veel mensen zullen kiezen voor bekendheid, Timmermans dus, in plaats van al die nieuwe lijsttrekkers en partijen. Want ja, roerige tijden he. Wat ze even vergeten is dat diezelfde 'bekende' kliek de oorzaak is van alle huidige problematiek.

Het overgrote deel van Nederland heeft het nog te goed. Een (drastische) verandering in het politieke landschap zal bij deze TK verkiezingen dan ook uitblijven. Men gaat pas anders stemmen als het te laat is.