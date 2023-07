Vraag me af of dit niet gewoon een verkiezingsstunt is.

Bij de EU kan je meer doen zonder verantwoording af te leggen dan hier in Nederland, dus als ik het te hoog in de bol zou hebben wist ik het wel.

Dan bleef ik daar, en alleen als stunt nu even aangeven dat ik terugkom.

Verder is de vraag, wat komt er in zijn plaats daar bij de EU?

Iemand die nog erger is v.w.b. het klimaat, natuur, enz?