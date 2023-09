Ik ken toch wel wat linkse mensen die tegen een hoofddoek bij de politie zijn. Maar ja, de nieuwe nummer 2 op de lijst van GroenLinks-PvdA is voor. Dat zei ze een paar jaar geleden al in een interview in het FD.

Er is al jaren discussie of politiemensen een hoofddoek zouden moeten mogen dragen.

'Ik begrijp niet dat daar zo ingewikkeld over wordt gedaan. Die hoofddoek definieert niet wie ik ben. Of ik nou een agent zou zijn met of zonder hoofddoek, ik zou een professional zijn.'

Als agent moet je neutraliteit uitstralen. Waarom zou je die neutraliteit voor een groot deel van de bevolking geweld aandoen door religieuze symbolen te dragen?

'Dat gesprek over “geweld aandoen” moeten we dan vaker voeren, want dat is het niet. En hoe zit het dan met de gemeenschap die wel een hoofddoek draagt? Herkent die zich dan in dat “neutrale” beeld dat agenten zonder hoofddoek zouden moeten uitstralen? Het werkt twee kanten op.'

Wordt u een heel ander iemand als u uw hoofddoek afdoet?

'Helemaal niet, maar ik voel me dan wel in mijn vrijheid beknot. Wat mij betreft is Nederland nu eenmaal divers, is diversiteit een rijkdom en mag je dat ook in het straatbeeld terugzien. Het moet gaan om je professionaliteit. We hebben in Nederland ook vrijheid van godsdienst. En als ik iets belangrijk vind, is het dat iedereen zichzelf mag zijn en kan meedoen aan de samenleving. Dat gun ik iedereen, dus ook mijzelf. Soms denk ik wel: wat jammer dat mensen zelfs in 2021 nog zo vaak éérst op mijn hoofddoek reageren.'