Kleinere overheid? Dus dan komen er minder laag geschaalde ambtenaren die aangestuurd worden door ingehuurde types (want die tellen dan niet mee voor de maximale hoeveelheid ambtenaren).

Types die de cultuur van een ministerie niet kennen steeds weer het wiel opnieuw uit gaan vinden aan de hand van de managementstijl die nu weer in de mode is.

Met als gevolg dat ambtenaren met het hart op de goede plaats gefrustreerd raken, weg gaan (zich eventueel zelf in laten huren want anders is de kennis weg) en de burger gefrustreerd raakt dat het allemaal zo kut werkt bij de overheid en we met zijn allen gaan roepen om een kleinere overheid.

Laten we nu eens eerst eens kritisch kijken naar alles van schaal 12 en er boven en daar eens flink de bezem door halen.

Want hoeveel projectmanagers ik soms wel niet zie die zich bezig houden met het project 'argumenten om een hogere schaal te krijgen' of 'welke argumenten moet ik gebruiken om een 'goudkleurige' (i kid you not) iPhone 15 te kunnen scoren is te bizar voor woorden.