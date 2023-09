Zolang er een markt voor is is er ook de bijhorende criminaliteit. Zolang onderliggende problemen van gebruik niet radicaal worden aangepakt zal er niets veranderen.

Maar welke politieke partij uit zich nu op deze manier in de verkiezingen? Nederland is toch een land met beleid waar wordt gedweild met de kraan open, dat is totaal zinloos. Ongestraft wrijven ze in te dure huizen poeder in hun neus, gaan op Nederlandse party's er pillen in en het hele centrum van Amsterdam meurt inmiddels naar die stinkweet. Alleen van daar lopen mag zelfs je zomerjas in de wasmachine...

Laten we het bij een drankje houden in het weekend zonder misbruik. Laten we wat aardiger worden voor elkaar zodat naar de fles grijpen niet overdadig wordt, maar gewoon met mate gezellig? Maar ja, het zullen wel mijn nostalgische gedachten zijn.