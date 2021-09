In het verleden ook wel eens tussen cokegebruikers gezeten. Heb het vaak afgeslagen totdat ik een keer genoeg bier op had om het tóch te proberen. Het was altijd enorm gezellig. Nooit gekke dingen gebeurd. Er wordt wel eens gesproken over doorgesnoven randdebielen, ik ken ze niet. Van mij mag het legaal. Ik zie het kwaad er niet van in. En daar bedoel ik mee dat ik geen kwaad in het produkt coke zie. Wel in hoe het nu op de markt komt natuurlijk. Maar ja, we laten al onze spullen grotendeels fabriceren op plekken in de wereld waar kinderen werken en arbeidsomstandigheden niet tellen. Hoeveel doden zijn er al gevallen in Qatar zodat mensen kunnen voetballen? Zelfde verhaal.