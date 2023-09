Nou, dit zijn ze hoor. De GroenLinksPvdA-ers die derde, vierde, vijfde worden bij de aankomende verkiezingen cq Omtzigt, Lientje en Dilan Hysterius het verdomde lastig moeten maken. Het is een schitterende diverse inclusieve vegan warmptepomp-lijst & wij wensen het soepie veel succes. Onze favoriet: de oude zwarte man op 20. Zin in 22 november en dan nu lekker parelduiken in oude tweetjes allemaal. Succes.