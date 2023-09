"Waar het niet goed is gegaan is het omgaan met mensen".

Maar bij klimaat is er nu een breed draagvlak (?), daar is de scherpe toon dus goed geweest, bewwert hij.

Dus, we zijn slecht omgegaan met mensen en dat was maar goed ook. Stempt dus niet op D66, want hun "goeie" mensen zijn net zo slecht als hun "slechte" mensen. Zijn het eigenlijk wel mensen.