Op twee na belangrijkste fietsrondje van het kalenderjaar met de Belgische koning Remco de Eerste die vandaag met de billen bloot zal moeten tegen de Hollandse sterrenploeg van de Jumbo. Primoz Roglic (Slo), Jonas Vingegaard (Den) en Sepp Kuss (VS) gaan Remco met z'n ontzettend grote bek uit z'n kot roken, dus dat wordt weer de hele dag op XTwitter tegen trending geleuter over superstrakke wielerbroekjes aanloeren. Etappe 13 van de Ronde van Spanje is een kermiskoers uit de hel met finish op de mythische Tourmalet, vanaf de heldenkant van Luz-Saint-Sauveur, alwaar Mosterd ooit het goede voorbeeld gaf met een Gelders record voor personen van 105 kilo en meer. Anno 2023 zou Mosterd (waarschijnlijk) niet meer zo hard omhoog fietsen als Primoz Roglic, die we tippen voor de etappewinst. Andere voorspellingen: Vingegaard gaat vroeg in de aanval, Kuss houdt stand, Remco zakt erdoor. LIVE, de Belg & Eurosport.