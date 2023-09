Voordat Mark Rutte aan zijn 100-jarig premierschap begon, was hij begin deze eeuw staatssecretaris Sociale Zaken in de eerste twee kabinetten Balkenende. In die hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor uitkeringen en fraudebeleid. Vandaag verschijnt hij voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (niet te verwarren met de mini-enquête van 3 jaar terug over het Toeslagenschandaal die de val van Rutte III inleidde) om over die tijd onder ede te spreken met onder meer Farid Azarkan en Sylvana Simons. Ongetwijfeld zal aan bod komen dat Rutte in die tijd volgens de rechter gemeenten aanzette tot rassendiscriminatie toen hij hen vroeg om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand. Een Toeslagenschandaal avant la lettre incluis institutioneel racisme (een verwijt waar Rutte WOEDEND over kan worden). De enquêtecommissie heeft 43 openbare verhoren gepland tot en met donderdag 5 oktober, Rutte komt later nog twee keer terug om gehoord te worden maar dan over zijn rol als premier in het fraudebeleid. Dít verhoor nu op HetLaatsteKunstjeVanFaridEnSylvana24.