Het is sowieso schandalig hoe er in Amsterdam met woningen en het verhuur ervan wordt omgesprongen. Dochterlief huurt (met twee studenten) een woning voor 2250 euro per maand, exclusief gas, water, licht en internet. De woning is van een investeringsmaatschappij. Het geld dat mijn dochter iedere maand leent van de DUO (inclusief uitwonendenbeurs) gaat 100% op aan het betalen van de huur plus GWL en internet. Dit geld, dat afkomstig is van onze overheid (de DUO is Rijksoverheid) en dat zij leent en terug moet betalen, verdwijnt 100% in de zakken van de investeringsmaatschappij. Terwijl zij en haar mede-huisgenoten een studieschuld van duizenden euro's opbouwen, zijn er dus mensen die rijk worden aan het verhuur van deze panden aan studenten. Ik kan hier heel erg gefrustreerd en pissig om worden, maar zij wil heel graag wonen waar ze studeert. Ik weet niet of de eigenaar van de investeringsmaatschappij in de Quote500 staat (en het is niet Prins Bril), maar aan zijn hoofd te zien op LinkedIn heeft hij miljoenen op de bank en zijn schaapjes dus op het droge.