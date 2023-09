Ik ben erg van de natuur en de ecologie. Dus ik nam vroeger hun linkse gepruttel op de koop toe. Maar al heel lang kan ik me helemaal niet vinden in wat GL verstaat onder 'groen'. Windmolens, biomassa, elektrische auto's: allemaal schijnduurzaamheid. En met natuurbescherming- en ontwikkeling heeft het weinig van doen. Maar ik lees in hun programma bijvoorbeeld niets over het behoud van open agrarisch cultuurlandschap (en ja, dat dan met natuurinclusieve boeren en niet met die industriële kaalslag op de akkers) voor de weidevogels en de landschappelijke waarde.

En dan de ineffectieve en economisch desastreuze maatregelen die men meent te moeten nemen om de wereld te redden (...) in de veronderstelling dat megavervuilers als India, China en Amerika ons voorbeeld wel zullen volgen... Het ontbreken van een visie op overbevolking (natuurvijand no. 1. ) is wijdverspreid in de politiek. Maar bij GL wil men maar mensen binnen blijven sluizen. Hun linkse prietpraat neem ik al heel lang niet meer op de koop toe.

Dat levert trouwens een hels dilemma op bij verkiezingen. Rechtse partijen hebben echt geen beul van natuur, het belang en de waarde ervan, linkse partijen, ach, dat weten we allemaal wel.

Goed, ik loop even leeg, maar nu ben ik weer wat rustiger.