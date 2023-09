Niet de zandweg in het verhaal

Disputen die studenten opdragen om Roemeense emmers om te kieperen in stegen, daar doen ze in de provincie helemaal niet aan. Havermelk in de koffie bestaat ook al niet. Woke bestaat wel, maar dat is dan die jongen uit 3 havo die vanuit Friesland naar je dorp is verhuisd (je spreekt het ook niet uit als 'wook', maar als 'woo-ke'). EN NU IS ER TOCH EEN PROVINCIAAL PROBLEEM. Een pannenkoekenrestaurant in Epe ligt midden in het bos. Er is geen asfaltweg naar dat restaurant, maar een onverharde weg (ja, er zijn onverharde wegen buiten de ring A10). Edmond Roete gaat 'drie à vier keer per jaar met de familie bij De Ossenstal pannenkoeken eten'. En dan moet hij heel langzaam rijden want de zandweg zit 'vol diepe kuilen'. Hij naar de krant natuurlijk. Een verslaggever van De Stentor neemt proef op de som. "Hoewel er af en toe een hobbel in zit; valt het eigenlijk best mee." Mogelijk is de weg geschaafd door de gemeente Epe. Roete: "Voor nu ben ik tevreden." Einde en iedereen leefde nog lang en gelukkig.