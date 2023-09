Niet de steeg uit het verhaal (want die lag in Roemenië)

De Erasmus-geest! Maar wat is dat toch steeds, die emmer-analogie, verzin eens iets lievers. Lang verhaal kort: tijdens dispuutskennismakingstijd van dispuut Ares in november 2022 te Boekarest moesten aspiranten een aantal opdrachten uitvoeren die in de moderne tijd - 10 maanden later - toch, ja, wrijven. Het betrof in totaal zo'n 80 opdrachten, terwijl de eerstejaars geen contact mochten hebben met de buitenwereld en hun social media 24 uur per dag in de gaten werd gehouden.

"De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën variërend van ‘Algemeen’, zoals ‘jat een item uit The Buddhist Stripteaseclub’ tot ‘Dames en Seksgerelateerd’ zoals ‘regel een vluchteling voor seks’ en ‘naai een emmer in een steeg’, waarbij emmer staat voor vrouw. Iedere dag moesten de eerstejaars beeldmateriaal van de uitgevoerde opdrachten als bewijs uploaden. In de brief werd vermeld dat aan het eind van de reis een ranglijst wordt opgesteld. De laatste vijf in de lijst konden een sanctie verwachten waarbij de laatste drie een nog zwaardere sanctie daarbovenop zouden krijgen."

Maar even hè. Jongens van rond de 18 impliciet dwingen tot gefilmde seks in een Roemeense steeg en diefstal uit een strip/seksclub die zeer waarschijnlijk in handen is van de Roemeense georganiseerde misdaad. Grenst dat niet gewoon aan een 'misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid' (artikel 282a), een zedenmisdrijf (artikel 246) en wederrechtelijk in gevaar brengen?

Studenten-koepelorganisatie L.A.N.X. zegt dat het bij goedkeuring van de reis en opdrachten belazerd is door Ares en heeft het dispuut geschorst. Ook Ares zelf erkent de misstand: "Wij erkennen dat wij over de streep zijn gegaan en betreuren dat dit tot ongemak en teleurstelling zal leiden bij u. We streven naar een positieve en inclusieve omgeving en zijn bezig met concrete plannen om dit aan te pakken." Kijk aan, concrete plannen voor een inclusieve omgeving.