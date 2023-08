Vorige zomer toen het niet de hele tijd aan het regenen was, werd iedereen en z'n oude moeder witheet nadat enkele heertjes van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. tijdens een diner toespraken hadden afgestoken over hun medestudentes. De dames werden ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ genoemd. Ook werd gesteld dat ‘mannen de nekken van vrouwen moeten breken, om hun lul in te steken’. De levensles die één van hen het gezelschap wilde meegeven was: "Mannen, mannen. Er is een ding heel belangrijk, en dat is dat de komende vijf jaar duidelijk is dat de grondslag negen alleen nog maar aanduwen is en dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een hoer." Dat werd gedoe. D66-leidster Sigrid Kaag fakkelde de hele soos af en de Prinses van Oranje liet zich van haar meest knorrige kant zien. En er volgde de onvermijdelijke aangifte. Maar na een jaar onderzoek heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten de hele zaak te seponeren. Conclusie: "Het OM begrijpt dat een aantal mensen zich door de opmerkingen gekwetst hebben gevoeld. Er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar." Ne Praeter Modum dus.