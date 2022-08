Belangwekkend nieuws vanuit het Koninklijk Huis waar de hardwerkende ambtenaren van de Rijksvoorlichtingsdienst aan de hardwerkende ambtenaren van de staatsomroep bevestigen dat kroonprinses Amalia geen sperma-emmer is. Wij herhalen: AMALIA IS GEEN SPERMA-EMMER. De Prinses van Oranje ziet voorlopig af van lidmaatschap van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. waar alle vrouwen sperma-emmers alsook hoeren bleken te zijn. En dat terwijl ze in de biografie van Claudia de Breij nog wel zei dat ze bij het studentenclubje wilde. "Met een jaarclub, alles erop en eraan." Maar waar haar vader zich nog liet volgieten bij Minerva start de Prinses van Oranje-Nassau haar studententijd als een enorme knor. "De RVD geeft geen toelichting waarom ze nu geen lid wordt." Hmmm, wat zou toch de reden kunnen zijn...