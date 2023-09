Bas Paternotte: eerder vandaag D'66 kapot proberen te schrijven en nu het CDA:

Waar is het rechtse alternatief? Of is rechts alleen maar haat? Thierry daar gelooft GS niet meer in. JA21: valt voor je ogen in stukken uiteen. Wilders wil geen verantwoordelijkheid. Van Haga, BVNL: zullen we die maar met de mantel der Liefde bedekken?

En nadat hier op GS Rutte kapot geschreven is, is de VVD ook geen optie, toch? Waarom zou de VVD nu opeens wel vertrouwd kunnen worden?

Is de BBB ook extreem rechts? Je zou het wel zeggen gezien alle mensen die ze uit de nieuw rechtse partijen opnemen. Maar laten we aannemen dat BBB en Omzigt centrum zijn: net zulke partijen als het CDA. Dan ligt er een mooie centrum linkse regering in het verschiet op 22 november.

Waar moeten al die boze rechtsmensen dan heen? Naar de rechtse splinters natuurlijk. En de redelijke en fatsoenlijke rechtsmensen? Naar de VVD en BBB en Omtzigt.

Misschien is er een miniem kansje dat de drie laatst genoemde partijen samen met de rechtse splinters een regering vormen, maar ik zou er niet op rekenen. Vooral jongeren zullen niet op partijen willen stemmen die hun klimaattoekomst kapot willen maken. Vrouwen stemmen op vriendelijker, deugende, linkse partijen. Import gaat niet rechts stemmen.

Iedereen kan zien wat er nu al met het klimaat gebeurt, dus tot ziens stemmers: die gaan allemaal links stemmen. Waar ze ook voor de armen zijn. Want rechts probeert nu wel te doen of ze voor de armen zijn door links als arrogant af te schilderen, maar rechts is altijd voor het kapitalisme, dus de rijken, geweest. Alleen links heeft, niet altijd succesvol, altijd geprobeerd er voor de armen te zijn.