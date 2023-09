Verstappen moet zowaar zijn best gaan doen voor zijn tiende overwinning op rij. Hij start vandaag in een sandwich panini van twee Ferrari's die sinds gisteren knetterstrak staan van de hopium en vooral willen stunten voor het thuispubliek. Sainz en Leclerc moeten daarvoor niet alleen Verstappen, maar ook Ferrari's eigen falende strategen verslaan. En hun bovengemiddelde bandenslijtage. Combineer dat met Verstappens vermogen dit jaar om vanuit vrijwel iedere startplek naar de voorkant van het veld te rijden en het is vooral de vraag wanneer de Nederlandse Belg de leiding terugpakt en naar zijn tiende Wilhelmus op rij rijdt. Tenzij hij natuurlijk wordt getroffen door de Monza-vloek en voortijdig langs het einde van de baan eindigt. Niet dat Max zich iets van statistieken aantrekt, maar die eerste chicane blijft erg smal voor twintig aanstormende racers. Eens kijken wie er dit jaar in de muur mammamiaat en waarom het Logan Sargeant is. Om iets na 15:00 uur is het lights out and let's a go. Forza Verstappen!

Realisten

Ze zijn soms wat enthousiast daar