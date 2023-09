"Alleen volslagen idioten, aandachtsbeluste niksnutten en totale weggooiers doen vrijwillig mee aan Temptation Island.''

Maar geldt dat niet voor al die zg 'reality' programma's, die de afgelopen 25 jaar of zo de televisie teisteren? Het zijn allemaal gescripte formatjes waarin om het kwartier 'reuring' moet ontstaan - voor de kijkcijfers - en dus ontstaat er reuring. Zelfde met al die horken van 'topkoks' die personeel in restaurants uitkafferen omdat ze het zogenaamd niet goed doen. Dat is goed voor de kijkcijfers, want tv-kijkend tokkiedom vindt horken van topkoks leuk om te zien. Of mensen die in het buitenland gaan wonen en dat eea dan toch erg tegenvalt.

Ik kijk al jaren nauwelijks tv meer vanwege al dit soort bagger. Nou ja, jaren geleden heb ik eens een soort uitzondering gemaakt voor dat vervolg van ''O, O, Cherso'' - O, o, daar gaan we weer, heette het dacht ik - omdat daar iemand in zat die ik in de klas had gehad op het MBO. Maar het was verschrikkelijk.