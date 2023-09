Waar Japanners over het algemeen bekend staan als koel en zakelijk (grotendeels een masker), zijn Japanse coureurs over het algemeen te emotioneel. Ze leven vaak op onder bijzondere omstandigheden, knallen eens goed als ze echt lekker in hun vel zitten, maar zijn niet bestendig en consistent genoeg.

Vergeet niet dat Tsunoda daar nog steeds primair beland is, omdat 1 Honda een Japanse coureur in het veld wil en 2 Japan een autosportgek land is.

Bovendien, Tsunoda is al in zijn derde jaar, hetzelfde team, ontwikkeling van de auto mee gemaakt én heeft heel wat persoonlijke begeleiding gehad vanuit Marko, Tost en het team om maar beter te kunnen aarden.

Een aardige coureur, leuk ook vanwege dat geregeld met het mes tussen de tanden rijden en zijn emotie. Maar geen enkele bedreiging voor Perez.

Ricciardo gaat dat trouwens ook niet meer waar maken, om nog naast Max terecht te komen. Zodra zijn hand genezen is, zal hij nog heel hard zijn best moeten doen, willen ze in 2024 niet gewoon Lawson in die auto zetten.

En het zou me niets verbazen als Red Bull echt gaat proberen Norris los te weken voor 2025.