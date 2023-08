Bekijk het van de zonnige kant. Dit is het uiterste wat hij er uit kan halen. Hij heeft van alles geprobeerd, maar dan werd-ie wreed gecorrigeerd met een "het was een beetje dom" of zo. Hij is in de loop der jaren voorzichtiger geworden, heeft het opgegeven om zich echt te profileren, iets wat zijn moeder drommels goed kon, op het irritante en onbeschofte af soms. En ja, dan blijft er na al die mislukte pogingen dit over. Hij heeft geen hofnar nodig, hij is het zelf.