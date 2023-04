Jutta flaneert graag met haar lijf en daar is niks mis mee!

Over de finish? Hop, rits open, standaard reflex, want ze weet dat de camera inzoomt als ze over de finish komt. Onbesproken 1-2-tje met de media.

Instagram volgooien met badpakfoto's? Yes.

Koen blocken van de flaneerpagina's? Double yes.

De Koning weet gewoon net zoals alle andere Nederlanders hoe ze eruit ziet en "we zijn er weer bij en dat is prihima.."