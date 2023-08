Oh jee. Er is verwarring ontstaan over het aantal kinderen van Alexander Pechtold, de nieuwe sidekick van het gezellige praatprogramma zonder taboes Vandaag Inside, die nog een bijbaantje heeft bij het CBR. Afgelopen vrijdag ging het op 3FM (ja sorry gemist maar wij luisteren nooit meer 3FM) over het aantal kinderen van Alexander Pechtold. Volgens Wikipedia (inmiddels hersteld) zou Pechtold drie kinderen hebben, maar volgens Pechtold heeft hij er maar twee. Waar zou die verwarring vandaan komen eigenlijk? Antwoord na de breek.

Oh ja!