Sja, de hufterij op de weg viert hoogtij. Met name het keihard op een oversteekpad/rotonde afrijden en dat op het laatste moment afremmen met de bumper al op het zebrapad. In de wijk ( en naar de stad ) doe ik bijna alles te voet en op de fiets en dan valt het me extra op. Zie ook meer en meer aanrijdingen, ook vanwege de "shared space".

Gisteren nog, op de fiets naar de winkel, man kan amper wachten bij de rotonde, ik sla rechtsaf, hij giert om me heen ook rechtsaf - kan met die snelheid onder die hoek nooit gezien hebben of ik mijn hand uitstak of niet -, voor mij ook rechtsaf, pluert hem 100 meter verder in de parkeerplaats parallel aan de weg en nog voor hij stilstaat flikkert hij de deur alvast open waardoor ik nog even moest uitwijken de weg op ( had ik preventief al rekening mee gehouden, want bij idioten moet je op alles voorbereid zijn ). En dan denk je, sja...

Richting aanwijzen / hand uitsteken? Een zeldzaamheid. Er snel nog even voorknallen op de rotonde / je accufiets want je hebt voorrang. Heel verstandig, om toch even je plassertje te gaan meten met 1250 kilo staal in beweging.

Ach ja, binnenkort is privevervoer toch verboten binnen de bebouwde kom, kunnen wel elkaar lekker het leven onmogelijk maken op de fiets en dat laatste restje agressie er nog even uitpersen op de snelwegen en de provinciale wegen.

Gaaf landje man.