Wie zijn die mensen die per kilometer 226 gram CO2 uitstoten? Wie zijn die mensen die 13 liter benzine per 100 kilometer in de stad uitwasemen? Wie zijn die mensen die 8 cilinders energielabel G rijden ter waarde van 3,5 x modaal? Jaaa, u had het allemaal goed. Iemand van de klimaatpartij D66, met Financiën in de portefeuille, die er zo op hamert dat u allemaal geen gehaktballen met melk mag eten, met de fiets naar het werk/winkel moet want DAS ZO GEFIETST en uw kartonnen rietjes inleveren moet bij de emballage-automaat in de supermarkt (bron). Oant moarn!

Die Antwoord

DEN HAAG -Minister Sigrid Kaag arriveert bij het Catshuis voor een startsessie. Ministers spreken over de begroting van het komende jaar, in aanloop naar Prinsjesdag. ANP JEROEN JUMELET

Weet u wie trouwens wel met de fiets naar het Catshuis kwam om te vergaderen over belastingverhogingen, helemaal uit de Benoordenhout? Sigrids buurman Mark! Totale druiloor met een haperend moreel kompas en dito Nokia alsook geheugen. Maar dat-ie weer op het fietsje zit ipv in een kevlar DKDB-bakfiets, is een opstekert.

