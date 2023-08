De gemiddelde Afrikaan (als die uberhaupt bestaat) heeft geen tot minimale scholing. Dat wil niet zeggen dat er geen universitair, HBO, MBO geschoolden zijn maar gemiddeld gezien heeft het gros een lagere school doorlopen en daarna moet je mazzel hebben als er geld aanwezig was voor een vervolg opleiding. Deze laatste mensen hebben in Europa echt niets te zoeken gezien hun opleiding en een kans op werk en een leven op te bouwen. Als je de basis kennis niet hebt dan zal een vervolgopleiding hier in Nederland ook rete moeilijk worden om nog maar niet over de taalbarriere en cultuurverschillen te beginnen. Het probleem is dat Europa en de noordelijke Europese landen in het bijzonder, een gigantische aantrekkingskracht hebben op deze mensen. Vooral succesverhalen van mensen die het gelukt is om (il)legaal deze landen binnen te komen vinden hun weg terug naar het land van herkomst. Ik zie menig Afrikaan in Nederland rondlopen met de nieuwste luxe kleding en dito telefoon en die beelden gaan de wereld over. Dat er daarnaast compleet geen toekomst perspectief is, maakt ze geen donder uit want men leeft met een dag tot dag mentaliteit. Ik zie het dagelijks hier om mij heen in Angola. Zeg dat je uit Nederland komt en je ziet ze zwijmelen. Totdat ik ze verhalen vertel wat er loos is in AZCs en dat er geen huizen meer zijn, dat boodschappen gemiddeld 25 euro per dag kosten (als je mazzel hebt), dat een huis huren je minimaal 600-800 euro per maand gaat kosten. Ze hebben geen idee maar ze willen allemaal naar het beloofde land van melk en honing waar je gratis geld en opvang krijgt en ook een huis, voor niks. Dat beeld hebben ze van ons en dat beeld moeten wij hier in Nederland maar eens heel rap gaan veranderen. Waar is de sobere opvang, waar blijft het terugsturen van kanslozen? Niets wordt er gedaan. We zijn totaal lamgeslagen en hebben onszelf in de hoek geverfd met allerlei verdragen waar we zgn niet onderuit komen. BS, cancellen die verdragen. Stop erop en eerst puin ruimen. Asielzoekers, hou toch op, freeloaders zijn het, niet meer en niet minder maar niemand durft ook maar wat te zeggen.