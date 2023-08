In film zit ook steeds meer CGI, over een tijd hebben we geen acteurs meer nodig.

Dan hebben we gecreëerde acteurs.

Heeft ook een voordeel, je herkent de acteur niet meer, want per film maken ze een andere.

Zelfde geldt voor muziek.

Er is dan eigenlijk geen artiest meer nodig.

Geen beroemde rappers of zangers die naar voren worden geschoven als merk.

Ook geen band.

De artiest en de band is eenmalig product geworden.

Er zijn straks alleen nog producers en zakenmensen.

En dat is eigenlijk nu ook al zo.

Blijft over de mensen die gewoon zelf muziek maken voor hun plezier en niet om het verkocht te krijgen.