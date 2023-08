Volk heeft unaniem gesproken: Trump ONSCHULDIG

Overmorgen laat Donald Trump zichzelf arresteren te Georgia in verband met de vierde lopend rechtszaak tegen hem. Want wat je van WOKE dus ook al niet meer mag is: "knowingly and willfully joining a conspiracy to unlawfully change the outcome of the election in favor of Trump". Althans, zo luidt de aanklacht van 98 pagina's met 14 beschuldigingen tegen Trump en 18 andere verdachten. Trump schrijft op Truth Social: "Can you believe it? I’ll be going to Atlanta, Georgia, on Thursday to be ARRESTED by a Radical Left District Attorney, Fani Willis (...)." Ook 'grapt' hij dat de rechter hem vluchtgevaarlijk acht: "I assume, therefore, that she thought I was a “flight” risk - I’d fly far away, maybe to Russia, Russia, Russia, share a gold domed suite with Vladimir, never to be seen or heard from again." Het is goed mogelijk dat dit de eerste Trump-arrestatie wordt waarbij er een zogeheten mugshot van hem genomen wordt.

Hoeveel wriggles heeft Trump nog over denkt u?

