De rechtszaak over Trumps vermeende rol in de grappigste staatsgreep ooit op Jan 6 vindt voor de verkiezingen in november plaats op 2 januari 2024. De rechtszaak over die staatsgeheime documenten in een voor al het personeel toegankelijke badkamer te Mar-A-Lago vindt voor de verkiezingen in november plaats op 20 mei 2024. De rechtszaak over Trumps zwijggeld aan actrice Stormy Daniels vindt voor de verkiezingen in november plaats op 25 maart 2024. En nu een nieuwe aanstaande rechtszaak in Georgia, voor Trumps vermeende rol in een poging tot beïnvloeding van de verkiezingen in 2020.

De aanklacht telt 98 pagina's en "listed 19 defendants and 41 criminal counts in all. All of the defendants were charged with racketeering. (...) Among the other defendants were Mark Meadows, Trump's former White House chief of staff, and lawyers Rudy Giuliani and John Eastman." De algehele aanklacht luidt: "Trump and the other defendants charged in this indictment refused to accept that Trump lost, and they knowingly and willfully joined a conspiracy to unlawfully change the outcome of the election in favor of Trump."

Er is nog geen datum voor deze rechtszaak genoemd. Wel heeft de sheriff te Georgia gezegd dat Trump volgens het protocol op een mugshot-foto moet - zie na de breek.

cool accent wel