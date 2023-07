"Her Afro-American husband, she called him an ape. Her cat was named...: Vagina"

Het Moeras Slaat Terug. Donald Trump wordt aangeklaagd voor het bewaren van geheime documenten in o.a. zijn badkamer te Mar-a-Lago waar sowieso elke medewerker op dat landgoed erbij kon. Maar omdat de rechtstaat de saaiste staatsvorm ooit is, moet je daarvoor voor de rechter verschijnen, zelfs als je al hebt gezegd dat je onschuldig bent! Een low trust society, noem je dat. Trump had verzocht of de rechtszaak uitgesteld kon worden tot na zijn verkiezing in november 2024. Maar dat heeft rechter Aileen Cannon (v, 1981) afgewezen. Echter, trust the plan, want Cannon is in 2020 door Trump zelf 'appointed'.

Belangrijke noot: verwar deze aanstaande rechtszaak niet met bijvoorbeeld de rechtszaak Stormy Daniels, die weer niet verward moet worden met rechtszaak E. Jean Carroll. De leukste vraag blijft natuurlijk: is deze lopende rechtszaak nou goed of slecht voor Trumps campagne? (Het antwoord is goed).